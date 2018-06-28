التنمية العقارية: برنامج للشرائح غير القادرة على الاقتراض قريبا

عادل الحربي (صدى):

أعلن صندوق التنمية العقارية عن بدء العمل في برنامج مخصص للشرائح غير القادرة على الاقتراض من المؤسسات التمويلية، وذوي الدخل المنخفض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة .

ويشمل البرنامج الأرامل، والمطلقات، وذي الدخل المنخفض، ومستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأوضح حمود العصيمي المتحدث الرسمي باسم الصندوق، أن المستفيدين الذين يتوقفون عن سداد القرض لأسباب خارج إرادتهم مثل الفصل من العمل، إيقاف الراتب، يتم دراسة حالاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لهم، بحسب الاقتصادية.