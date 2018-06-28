المصارف القطر تسجل أكبر تراجع في 80 شهرا

طلال الضوي(صدى):

تتوالى أزمات القطاع المصرفي القطري نتيجة مقاطعة دول الرباعي العربي، إذ سحب مودعون أجانب مبالغ ضخمة من المصارف على مدار عام.

وتراجعت ودائع المصارف القطرية خلال شهر أبريل من العام الجاري بنحو 7.49 مليار دولار، لتبلغ نحو 794.25 مليار ريال، مقارنة بـ 821.54 مليار ريال بنهاية شهر مارس.

وبالاستناد إلى بيانات مصرف قطر المركزي، فإن تراجع ودائع النظام المصرفي القطري في شهر أبريل يعد الأكبر من حيث القيمة من شهر أغسطس 2011 أي من نحو 80 شهرا، حيث هوت خلاله الودائع بنحو 29.57 مليار ريال قطري، بحسب الاقتصادية.

ويعود سبب تراجع ودائع النظام المصرفي القطري في شهر أبريل 2018 إلى انخفاض ودائع القطاعات الثلاثة الخاص والعام وودائع غير المقيمين.