استخفاف حارس المرمى الألماني بمهاجمي كوريا ” درسًا لن ينساه “

ماجد محمد(صدى):

فقد منتخب ألمانيا لكرة القدم لقب بطل كأس العالم ،بخسارته أمام كوريا الجنوبية 0-2، مودعا البطولة من دورها الأول.

شاهد استخفاف حارس المرمى الألماني بمهاجمي كوريا قرب المرمى الكوري، والذي لقنه الكوريون خلال ثوان درسا لن ينساه إن بقي في الملاعب الألمانية .

وفي الدقيقة الـ 96، خرج حارس المرمى الألماني مانويل نوير بعد أن كان فريقه متأخرًا بهدف نظيف، ليقوم بدور صانع الألعاب أو المهاجم وترك المرمى خاويا، ليقطع لاعب كوريا الجنوبية الكرة ممررًا كرة طولية إلى زميله المتواجد وحيدًا في منتصف ملعب المنتخب الألماني.

وقطع اللاعب الكوري جنوبي ” سون هيونج مين ” مسافة كبيرة ليصل إلى الكرة ليسجلها في المرمى الخاوي مع فرحة الجماهير الكورية ودكة البدلاء.