ضاحي خلفان: خامنئي يصلح أن يحنط ويوضع في متحف

أبو ظبي(صدى):

شن نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان تميم، اليوم الخميس، هجومًا حادًا على ناظم الملالي ،ساخرًا من المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال خلفان : ” خامنئي اليوم يصلح أن يحنط ويوضع في متحف ليتبرك به جهلاء المرجعيات ” .

وتابع : ” بعد تجربة مريرة للشعب الايراني جرب فيها حكم ولاية الفقية ثبت لديه ما لا يدعو إلى الشك أن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية فاشل ، لذا خرج الشعب الايراني مطالبا بإسقاط النظام ” .

وتسائل: ” ماذا تتوقعون من خامنئي ، هذا الذي امسى يناصورا، إن يفعل في احداث تنمية معاصرة في ايران ؟ عوامل التعرية الفكرية اطاحت بكل فكر لديه ” .

وتابع : ” ما الذي جناه الشعب الإيراني من هذا النظام غير أنه اصبح معزول ومنبوذ من العالم، لا لذنب اقترفه سوى أنه يرزح تحت ظلم هذا النظام الذي لا يعكس أماني الشعب الإيراني وتطلعاته ” .