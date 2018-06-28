إقبال مميز لزوار مهرجان أبها للتسوق في أيامه الأولى

محمد بن طحيطح(صدى):

شهد مهرجان أبها للتسوق ” 20 ” إقبالاً مميزاً من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بتنوع البرامج والفعاليات وذلك خلال الأيام الأولى من انطلاقه السبت الماضي برعاية سمو نائب أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود .

ويحظى المهرجان في هذا العام بدعم الهيئة العامة للترفيه وترخيص البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ، كما أنه يحوي 5 صالات معارض رئيسية تشمل الشركات الكبرى والسلع الاستهلاكية .

كذلك يضم المهرجان العديد من الأقسام المميزة التي تقدم خدماتها للزوار في مقدمتها الخدمات المصرفية المتكاملة والعيادة الطبية ومكتب السفر والسياحة .

ويستضيف المسرح الخارجي المسابقات اليومية التي يقدم من خلالها الجوائز الكبرى من سيارات وتذاكر سفر وأجهزة كهربائية وجوالات وألعاب إلكترونية وبطاقات مجانية للألعاب ، كما أن مسرح الطفل يقدم عروضاً ومسابقات ترفيهية مع فرقة الأقزام .

وتتنوع المعارض المميزة بتواجد عالم الفراشات وعالم الحيوان ومملكة الأسود والسيرك العالمي وفرقة الظلام ، بالإضافة إلى ألعاب المرح وقسم خاص برعاية الأطفال .

كما أن المهرجان قد خلق فرص وظيفية لشباب وشابات المنطقة ، مع أقسام خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الأسر المنتجة وأبناء الوطن لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م .

هذا وسيكون الزوار على موعد خلال الأيام القادمة مع عدة فعاليات مميزة بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه .