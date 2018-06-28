مواطنون يعربون عن غضبهم عقب صدور فواتير الكهرباء

فهد بن عبدالله(صدى):

أعرب رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويرت ” عن غضبهم واستيائهم الشديد عقب الاطلاع على فواتير الكهرباء .

ودشن الرواد وسمًا بعنوان ” فاتورة الكهرباء ” ليتصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع ” تويتر ” على مستوى المملكة .

وصب المواطنون غضبهم من شركة الكهرباء ، موضحين أحوالهم بعد صدور الفواتير، عبر الوسم، ليقل أحد المغردين : ” والله أن الفواتير زايده جدا ونسدد، انا قريب شكلي بدخل الألف والله العظيم أنها تزود وش السالفة ما ندري البنزين صريح معنا قال بزود دبل أما الكهرباء ليه؟ ” .

وقال آخر : ” الحين شقتي مقفلة ما فيها احد ولي ثلاث أسابيع مسافر شلون توصل الفاتورة ٥٠٠ ريال يعني لو إني موجود ممكن كم توصل ” .