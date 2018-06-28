مواطنون يعربون عن غضبهم عقب صدور فواتير الكهرباء
أعرب رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويرت ” عن غضبهم واستيائهم الشديد عقب الاطلاع على فواتير الكهرباء .
ودشن الرواد وسمًا بعنوان ” فاتورة الكهرباء ” ليتصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع ” تويتر ” على مستوى المملكة .
وصب المواطنون غضبهم من شركة الكهرباء ، موضحين أحوالهم بعد صدور الفواتير، عبر الوسم، ليقل أحد المغردين : ” والله أن الفواتير زايده جدا ونسدد، انا قريب شكلي بدخل الألف والله العظيم أنها تزود وش السالفة ما ندري البنزين صريح معنا قال بزود دبل أما الكهرباء ليه؟ ” .
وقال آخر : ” الحين شقتي مقفلة ما فيها احد ولي ثلاث أسابيع مسافر شلون توصل الفاتورة ٥٠٠ ريال يعني لو إني موجود ممكن كم توصل ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49234 ] نشر منذ 1 ساعة
ربنا يجيب العواقب سليمه ,,
,, بصراحه شي خيالي الله يفرجها ,,
الشاعر[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 1 ساعة
فيه تناقض واضح انا الشهر اللي طاف 340
اليوم جتني 1500 وش السالفة ؟؟؟
داود[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 45 دقيقة
شهر شعبان وصلت فاتورة الكهرباء حوالي 2000 ريال ولنفس الفترة خلال العام الماضي ولنفس عدد الاشخاص المقيمن بالبيت وكانت حرارة الجو عالية قي وقتها الفاتورة لم تصل 500 ريال بس ودي أعرف وين التغيير الذي تم علشان ترتفع الفاتورة وحاليا شهر رمضان وفترة العيد لا يوجد بالبيت أحد فقط عدد ثلاجتين تعمل بشكل متواصل وأنوار قليلة بالسور وصلت الفاتورة اليوم لهذه الفترة فوق 1000 ريال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شي عجيب
تحياتي للجميع
صاحب الكحيلة[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 31 دقيقة
امر محير يااخوان والله مجموع الفواتير اكثر من 3000ريال هذا الشهر طيب ويش الحل فرايكم والجميع يشتكي هل الجميع غلط وشركة الكهرباء صح ارحم من في الرض يرحمكم من في السماء الله المستعان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49234 ] نشر منذ 29 دقيقة
فيه مثل يقول // لاتشكي لي ابكي لك ,, يااخ داود ..
,, والله الحال من بعضه ، انا راجعتهم ( في وقت سابق ) ، وقلت نفس الكلام وازدت بل ان مكيفين مااشتغلوا خالص ، و 15 يوم عطله مافي البيت احد ، وشلون الفاتوره وصلت كذا ,, كثَّر علي الكلام والحجج والحسابات وكلام كثير يدوخ الراس فارغ اجوف لاحصيل مقنع منه .. اخيراً اخذتها من قاصرها ودفعت وانا والله غير راضي .. حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
حسام الجهني[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 26 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم …. افترت فينا شركة الكهرباء حسبي الله عليهم
عبد المنان بن محمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله المستعان والله الفاتورة جاتني اكثر من 3000ريال والله شي يجنن اليوم في العمل الجميع يشتكي هل الجميع غلط وشركة الكهرباء صح يا جماعة ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء
باسل[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 25 دقيقة
انا فاتورتي في الحر والبرد معلقة على مبلغ معين ماندري وش السالفة وفي الصيف تزيد شوي الدعوة فيها إنّ
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3366 ] نشر منذ 24 دقيقة
حسبي الله عليكم عمر الفاتورة ما تعدت 300 و امس 1000 ريال المشكلة لا تقبل تقسيط الفاتورة
ناصر بن محمد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 دقائق
بسم الله الرحمن الرحيم
الى من يهمه الأمر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
افيدكم بأنني من مستفيدين الضمان الإجتماعي وأسكن في شقة بالإيجارسنويا(18000ريال) وأتقاضا مبلغ وقدره (مساعدة كهرباء(166ريال)فقط+(بدل غذاء(420ريال)وراتب ضمان(2174ريال)=2760ريال مجموع المبلغ الذي أتقاضاه
واليوم أتفاجأمبلغ فاتورة الكهرباء(716ريال)
إذاكان أجارشهري للشقة (1500+716للكهرباء+100للماء=2316ريال للخدمات
المتبقي من المعاش/2760-2316=444ريال فقط لاغير
سؤالي هل يستطيع الأنسان وعائلته أن يعيش بمبلغ أربعة مائة وأربعة وأربعون ريال فقط شهريا
لاحول ولاقوة إلابالله
إنالله وإناإليه راجعون
ssssssssssssssssssssssssss[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 3 دقائق
المشكلة من قاري العداد يقراة من بيتة ويخمن
ssssssssssssssssssssssssss[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 2 دقيقتين
المشكلة من قاري العداد يقراة من بيتة ويخمن