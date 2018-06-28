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” صف السيارات ” خدمة جديدة يوفرها مطار الملك خالد

” صف السيارات ” خدمة جديدة يوفرها مطار الملك خالد
علي القحطاني (صدى):

وفر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، خدمة جديدة من شأنها حل مشكلة البحث عن موقف للسيارات.

وأوضحت شركة مطارات الرياض ،أن خدمة ” صف السيارات ” ، يمكن الاستفادة منها على مدار الـ 24 ساعة، وفي جميع صالات مطار الملك خالد.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1452 ] نشر منذ 1 ساعة

هذي خدمة للمكسحين والمعاقين ومعذورين … صف سيارتك بنفسك ولا تكون رخمه راضعة من صعوه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

خدمة جميلة جدا وخصوصا للي متأخر عن رحلته
قد تكون سبب في حل كثير من مشاكل الازدحام ومواقف المطار ، وبصراحة لو كان معاك احد الوالدين كبير في السن يبغى يسافر ويحتاج لعربية او مساعدة تكون معاه ، وما تشيل هم السيارة
شكرا لحرصكم

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