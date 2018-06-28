” صف السيارات ” خدمة جديدة يوفرها مطار الملك خالد
وفر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، خدمة جديدة من شأنها حل مشكلة البحث عن موقف للسيارات.
وأوضحت شركة مطارات الرياض ،أن خدمة ” صف السيارات ” ، يمكن الاستفادة منها على مدار الـ 24 ساعة، وفي جميع صالات مطار الملك خالد.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1452 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي خدمة للمكسحين والمعاقين ومعذورين … صف سيارتك بنفسك ولا تكون رخمه راضعة من صعوه
كتكوت مفترس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
خدمة جميلة جدا وخصوصا للي متأخر عن رحلته
قد تكون سبب في حل كثير من مشاكل الازدحام ومواقف المطار ، وبصراحة لو كان معاك احد الوالدين كبير في السن يبغى يسافر ويحتاج لعربية او مساعدة تكون معاه ، وما تشيل هم السيارة
شكرا لحرصكم