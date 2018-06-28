” صف السيارات ” خدمة جديدة يوفرها مطار الملك خالد

علي القحطاني (صدى):

وفر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، خدمة جديدة من شأنها حل مشكلة البحث عن موقف للسيارات.

وأوضحت شركة مطارات الرياض ،أن خدمة ” صف السيارات ” ، يمكن الاستفادة منها على مدار الـ 24 ساعة، وفي جميع صالات مطار الملك خالد.