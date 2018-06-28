الجوازات: إطلاق جهاز التحقق الذكي بمنافذ المملكة

علي القحطاني (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات عن إطلاق جهاز التحقيق الذكي لمنافذ المملكة، والذي من شأنه التحقق من الهوية، وتقديم الخدمات الإنسانية ،وخدمة كبار الشخصيات.

وأوضحت المديرية أن تلك الأجهزة تأتي ضمن جهودها في دعم التحول الرقمي في التعاملات الحكومية تماشيًا مع أهداف رؤية 2030.

وتشمل الأجهزة كاميرا عالية الدقة، لتصوير الأشخاص والتحقق والتعريف للشخصية، كما تشمل تطبيق ” بنان ” للتحقيق من الهوية والتأكد من الحالة الأمنية وقوائم المطلوبين، بالإضافة إلى قارئ البصمة.