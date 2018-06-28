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في 28 يومًا..شابان يصنعان قطار يعمل بمحرك سيارة

في 28 يومًا..شابان يصنعان قطار يعمل بمحرك سيارة
محمود البلوي(صدى):

في 28 ساعة فقط، وبتكلفة لم تتعدى الـ 7 آلاف ريال، نجح شابان من منطقة تبوك، في صناعة قطار ترفيهي يعمل بمحرك سيارة.

وأوضح أحدهما ويدعى فراج العنزي إنه تم تصميم القطار على ماكينة سيارة ” أربعة سلندر ” ، ويعمل بالبنزين، وناقل حركة أربعة تغييرات، وبقوة دفع تسحب مقطورات عدة، فيما تم ترهيم هيكل القطار الداخلي وتوفير وسائل السلامة، وصناعة الهيكل الخارجي من صفائح حديد، بحسب الحياة.

وأضاف : ” قمنا بهذا العمل من باب الترفيه عن الأطفال، وتم تحديد السرعة بين 10 إلى 20 كيلومتراً في الساعة، وركبنا مسجل وسماعات “.

وتابع: ” حالياً أنهينا صناعة عربتين، وكل عربة يمكنها نقل من 10 إلى 12 طفلا ” ، مشيرًا إلى أن العمل تم تنفيذه بجهود ذاتية داخل مساحة خصصها في ورشته في محافظة تيماء.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3366 ] نشر منذ 11 دقيقة

ماشاء الله عليهم شباب موهوب

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