بالصور..الحزن يخيم على مشجعي منتخب ألمانيا في ليلة وداع المونديال

نواف السالم(صدى):

ظهرت معالم الصدمة والحزن على أوجه المشجعين الألمان ،بعد خروج منتخب بلادهم من الدور الأول لنهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ 80 عاما.

وكتبت صحيفة ” بيلد ” كلمة ” خروج ” في موقعها على الإنترنت بعد خسارة حامل اللقب 2- صفر أمام كوريا الجنوبية الأربعاء، ووصفت المباراة بأنها كابوس.

وقالت الصحيفة : ” لم نستحق أفضل من ذلك، إنها أكبر فضيحة في كرة القدم الألمانية، الخسارة 2-صفر هي النهاية المحرجة لدور مجموعات كارثي “.

ومن جانبه أعبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن خيبة أملها بعد الخروج المبكر.