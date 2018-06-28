بالصور..الحزن يخيم على مشجعي منتخب ألمانيا في ليلة وداع المونديال
ظهرت معالم الصدمة والحزن على أوجه المشجعين الألمان ،بعد خروج منتخب بلادهم من الدور الأول لنهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ 80 عاما.
وكتبت صحيفة ” بيلد ” كلمة ” خروج ” في موقعها على الإنترنت بعد خسارة حامل اللقب 2- صفر أمام كوريا الجنوبية الأربعاء، ووصفت المباراة بأنها كابوس.
وقالت الصحيفة : ” لم نستحق أفضل من ذلك، إنها أكبر فضيحة في كرة القدم الألمانية، الخسارة 2-صفر هي النهاية المحرجة لدور مجموعات كارثي “.
ومن جانبه أعبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن خيبة أملها بعد الخروج المبكر.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49234 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي حال الدنيا , شقلبانيه ,,
,, يوم لك ويوم عليك ,,
تركي بن حميد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 35 دقيقة
نفس اللي صار مع البرازيليين 2014 بس هالمره الطامه ان فريق اسيوي هو السبب . هاذي الدنيا سلف ودين