القطري خالد الجاسم يكشف عن ولائه لإيران

طلال الضوى (صدى):

ينكشف ولاء الإعلام القطري لتنظيم الملالي يوما بعد يوم، فلم تجد قطر خير من إيران لتكون حليفتها في نشر الأكاذيب والسير على نفس السياسة الضالة.

وكشف المذيع الرياضي القطري خالد الجاسم، عن ولائه لإيران من خلال تغريدة له عبر ” تويتر ” محتفلا بعودة المنتخب الإيراني في طهران بعد خروجه من مونديال روسيا 2018 .

لطالما أصبحت قطر وإيران وجهان لعملة واحدة، ففي الوقت الذي يتجاهل الإعلام القطري احتجاجات الشعب الإيراني، والانهيار الفادح للعملة الإيرانية، وفي الوقت الذي تعمد فيه المحللين بقناة ” بي إن ” القطرية توجيه الانتقادات للمنتخبات العربية التي شاركت في كأس العالم لكرة القدم 2018، سلط المذيع القطري خالد الجاسم الضوء على المنتخب الإيراني وعلى استقبال الجماهير له، كأن شيئًا لم يكن.

وتواصل الحكومة الإيرانية، محاولاتها للسيطرة على ثورة الشعب الإيراني خلال الأيام الماضية، على خلفية انهيار العملة الإيرانية من خلال سياسة ” التجاهل ” والتضليل بالتعاون مع حليفتها قطر.

وزعمت الحكومة الإيرانية أن ما تمر به إيران من ثورة في شوارعها بسبب الفشل الاقتصادي ما هو إلا حرب شنتها أمريكا ضد إيران.

وتشهد الشوارع الإيرانية منذ الثلاثاء الماضي، تظاهرات حاشدة احتجاجًا على سياسات نظام الملالي الفاسد، مطالبة بإسقاط النظام.

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