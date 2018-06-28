العثور على جثث ” محتملة ” للمختطفين العراقيين لدى داعش

بغداد(صدى):

عثرت القوات العراقية في محافظة ” ديالى “، على جثث من المحتمل أنها تعود إلى المخطوفين الستة لدى تنظيم داعش الإرهابي.

وأعلن قائد عمليات ديالى، الفريق الركن مزهر العزاوي، أمس الأربعاء، أن الجثث التي تم العثور عليها قد تعود إلى المختطفين على طريق بغداد – كركوك قبل أيام، مشيراً إلى نقلها لمستشفى مدينة طوزخورماتو التابع إلى محافظة كركوك.

ورجح العزاوي أن الجثث التي عثرت عليها تشكيلات قيادة عمليات ديالى في منطقة تل شرف ضمن حدود صلاح الدين شمالي المحافظة، قد تعود للمختطفين، كون المؤشرات تدل على أنهم قتلوا في وقت قريب.

وأوضح أن الجثث بعضها متفسخة وواحدة ربط عليها حزام ناسف، فيما بعضها تبدو عليها آثار التعذيب والتمثيل، في منطقة تل شرف ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، مضيفاً أنه تم تسليمها إلى الطب العدلي في مدينة طوزخورماتو.

يذكر أن تنظيم داعش، كان قد نشر مقطع فيديو يظهر 6 مخطوفين عراقيين، مهدداً الحكومة العراقية، مطالباً بإطلاق سراح المعتقلات من زوجات عناصر التنظيم.