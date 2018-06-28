إعلامي سعودي يهدي محمد صلاح 10 نخلات

ماجد محمد(صدى):

قرر الإعلامي السعودي دخيل الأحمدي، إهداء اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف بصفوف نادي ليفربول، 10 نخلات من تمر المدينة المنورة.

وأوضح الأحمدي أن سبب هذا الإهداء، هو رفض صلاح استلام جائزة رجل مباراة السعودية، المقدمة من شركة الخمور، حسب قوله.

وقال في تغريدة له عبر ” تويتر : ” أتشرف بتقديم هدية بسيطة عبارة عن 10 نخلات من تمر المدينة المنورة للنجم العالمي محمد صلاح وستصل بإذن الله ثمارها مدى الحياة إلى مقر إقامته، نظير مواقف أبو مكة المشرفة بإيصال رسالة عفوية للعالم كله عن سماحة ديننا ولإمتناعه عن استلام الجائزة المقدمة من شركة الخمور”.