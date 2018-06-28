بالفيديو..صحفي رياضي يلجم فيصل القاسم بعد هجومه على المنتخبات العربية

طلال الضوي(صدى):

وضع الإعلامي فيصل القاسم، الذي طالما انشغل في توجيه الانتقادات للمملكة، نفسه في موقف محرج على الهواء، بقناة الحمدين ” الجزيرة ” .

وظهر المرتزق القاسم في قناة الجزيرة، متحدثًا عن المنتخبات العربية التي شاركت في كأس العالم 2018 ، محاولا الهجوم بشتى الطرق، إلى أن وضع نفسه في مأزق.

وجاء ذلك عندما انتقد المنتخبات العربية ليرد عليه الصحفي الرياضي خلدون الشيخ، برد صادم قائلا له : ” معنى كلامك أن منتخبات إيطاليا وهولندا والصين ع” متخلفين ” لعدم تأهلهم لكأس العالم ” ،ليجيب الآخر على الفور بـ ” لا ” .

وهكذا استطاع الصحفي الذي استضافه القاسم ببرنامجه على القناة القطرية ” الجزيرة ” ، أن يفسد سؤال القاسم بكلمتين فقط، كاشفًا كمية الحقد الدفين بداخله تجاه المملكة والشعوب العربية.