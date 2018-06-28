تعديلات متوقعة لبعض عقوبات المخالفات المرورية
كشفت مصادر عن توجه الجهات المعنية إلى استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لتعديل بعض مواد نظام المرور، ومن ضمنها مواد تتعلق بعقوبات المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة العامة.
وتتضمن المخالفات التي سيتم تعديل غرامتها كل من : مخالفات السرعة ،وعدم ربط حزام الأمان ،وعكس السير واستخدام الجوال، وطمس اللوحات.
يذكر أن مجلس الشورى قد وافق على تعديلات بعض مواد نظام المرور بعد تباين الحكومة وقرار سابق للشورى.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30067 ] نشر منذ 2 ساعتين
أنتدخلهم يسددون بالأول
المخالفات القديمة
لاتعالج المشكلة بمشكلة أكبر😐
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17726 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذه العقوبات موجوده الا اذا ترفع التعرفه مثل غيرها
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 57 دقيقة
الا وش رايكم تستقطعون من الرواتب مبلغ محترم للمرور بصفه شهريه
وتفكونا من كل شوي مخالفه ترا بعض الناس صار ياخذ اجره وسيارته واقفه
كله شارد عن المخالفات الجايره ارحموا عبادالله خوفوا الله بالناس
ترا عوابها وخيمه اكثر الناس مقلول ومعوز مو قادر ياكل عيش
نسأل الله العفو والعافيه