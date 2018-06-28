تعديلات متوقعة لبعض عقوبات المخالفات المرورية

علي القحطاني (صدى):

كشفت مصادر عن توجه الجهات المعنية إلى استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لتعديل بعض مواد نظام المرور، ومن ضمنها مواد تتعلق بعقوبات المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة العامة.

وتتضمن المخالفات التي سيتم تعديل غرامتها كل من : مخالفات السرعة ،وعدم ربط حزام الأمان ،وعكس السير واستخدام الجوال، وطمس اللوحات.

يذكر أن مجلس الشورى قد وافق على تعديلات بعض مواد نظام المرور بعد تباين الحكومة وقرار سابق للشورى.