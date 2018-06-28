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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس على مناطق المملكة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس على مناطق المملكة
الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتي الشرقية والوسطى، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ،الرياض و نجران .

في حين يتوقع ان تتأثر المرتفعات الجنوبية الغربية بالعوالق الترابية،والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير و الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ يوم واحد

الله يريد بنا خير ,,

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