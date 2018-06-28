” الشورى ” يسقط توصية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
أسقط مجلس الشورى ،توصية برفع الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف ريال.
وجاء قرار المجلس بعد تصويت 57 نائب ضد التوصية وموافقة 48 صوت فقط.
يذكر أن النائب فهد بن جمعة، قد وعد بتقديم توصية لرفع أجور المواطنين إلى 6000 ريال شهريا كحد أدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30067 ] نشر منذ 2 ساعتين
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معرووووووف مايحتاج
مجلس الشورى كل همهم المواطن😐
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17726 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
لا حول و لا قوة الا بالله
اتمنى ان يطبق قرارهم عليهم وتكون رواتبهم 4 الاف ريال لنرى ردة الفعل عندهم
القرشي[ عدد التعليقات: 2242 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولا ترجو السماحة من بخيل . . . فما في النار للظمأن ماء
ابوفاطمة[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 41 دقيقة
يعني بالله راتب 3000 ريال يقدر الواحد يفتح فيه بيت اوتمشيه لي نهاية الشهر
ولكن حسب الله ونعم الوكيل
مجلس الشورى على بالهم 6000 ريال بتخصم من رواتبهم
والمصيبه انه الواحد فيهم يستلم راتب خيالي
والمصيبة العظمى انهم يبغون يحلون لناس مشاكلهم
استغفرالله العطيم
وحسبي الله عليهم
خالد العنزي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 26 دقيقة
اسال الله الكريم ان يحرمكم الجنة يامجلس العجايز شي فية لبرالية وعلمانية زي سواقة السيارة للحريم ودجة للحريم يصوتون معه شي لمصلحة المواطن يصوتون ضدة