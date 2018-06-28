” الشورى ” يسقط توصية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص

نايف السالم(صدى):

أسقط مجلس الشورى ،توصية برفع الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف ريال.

وجاء قرار المجلس بعد تصويت 57 نائب ضد التوصية وموافقة 48 صوت فقط.

يذكر أن النائب فهد بن جمعة، قد وعد بتقديم توصية لرفع أجور المواطنين إلى 6000 ريال شهريا كحد أدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص.

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