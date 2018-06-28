تنظيمات تتضمن عدم نقل المرأة العاملة مع ” أوبر ” و ” كريم ” للرجال

نواف السالم(صدى):

بالتزامن مع الإقبال الكبير للسعوديات على التسجيل بمنصتي ” أوبر ” و” كريم ” للنقل، أوضحت مصادر وجود تنظيمات بخصوص عمل المرأة في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية.

وبينت المصادر أن تلك التنظيمات تتضمن عدم السماح بنقل الرجال، وأنه في حال كان الكابتن امرأة فستتمكن فقط من نقل السيدات والأطفال.

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