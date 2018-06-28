تنظيمات تتضمن عدم نقل المرأة العاملة مع ” أوبر ” و ” كريم ” للرجال
بالتزامن مع الإقبال الكبير للسعوديات على التسجيل بمنصتي ” أوبر ” و” كريم ” للنقل، أوضحت مصادر وجود تنظيمات بخصوص عمل المرأة في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية.
وبينت المصادر أن تلك التنظيمات تتضمن عدم السماح بنقل الرجال، وأنه في حال كان الكابتن امرأة فستتمكن فقط من نقل السيدات والأطفال.
إقرأ أيضًا:
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30067 ] نشر منذ 2 ساعتين
طبعآ مؤقتآ😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17726 ] نشر منذ 2 ساعتين
افا ليه ممنوع نقل الرجال
اللي اعرفه ان السيارات فيه اله تصوير وتسجيل للحديث مع الراكب