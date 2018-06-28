بالفيديو..توضيح من وزير التعليم بشأن ارتفاع معدلات البطالة بين المبعتثين
نفى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ،أمس الأربعاء، ما يتردد حول ارتفاع معدلات البطالة بين المبتعثين، موضحًا أن عددهم حاليًا أكثر من 76 ألف مبتعث خارج المملكة يدرسون في 19 دولة.
وقال العيسى : ” برامج الوزارة تعمل على توفير العمل والوظائف للمبتعثين ، وأطلقنا قبل 3 سنوات برنامج ” وظيفتك بعثتك ” بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وظائف للمبتعثين قبل الابتعاث، إضافة إلى إنشاء منصة ” سفير” للخريجين وهي توفر قاعدة بيانات لجميع الخريجين بتخصصاتهم وسيرهم الذاتية لإمكانية الوصول للمبتعثين من جميع الجهات الراغبة في التوظيف ” .
وعن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ، قال : ” شهد هذا العام مرحلة تطوير شاملة شملت الاهتمام بنوعية الجامعات ونوعية التخصصات لتتواكب مع احتياجات سوق العمل والتغيرات في الاقتصاد الوطني “.
فقه[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 53 دقيقة
ياوزير التعليم هل تعلم بأن الشخص الذي يتفوق في الجامعة وتحرص الجامعات على توظيفة برتبة معيد يكون راتبه 6650 ريال …. وبعد أن يتغرب 8 سنوات ويدرس ويتعب ويعود بالدكتوراة فأن راتبه 12700 ريال….
لاحظ أن هؤلاء هم الأوائل على الجامعات ، وأنت تعرف شروط توظيفهم. بينما لو عمل في بنك بعد البكالريوس أستلم 13000، أو عسكري برتبة وكيل رقيب 14 الف.
فقه[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 53 دقيقة
ياوزير التعليم هل تعلم بأن الشخص الذي يتفوق في الجامعة وتحرص الجامعات على توظيفة برتبة معيد يكون راتبه 6650 ريال …. وبعد أن يتغرب 8 سنوات ويدرس ويتعب ويعود بالدكتوراة فأن راتبه 12700 ريال….
لاحظ أن هؤلاء هم الأوائل على الجامعات ، وأنت تعرف شروط توظيفهم. بينما لو عمل في بنك بعد البكالريوس أستلم 13000، أو عسكري برتبة وكيل رقيب 14 الف.
فقه[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 53 دقيقة
ياوزير التعليم هل تعلم بأن الشخص الذي يتفوق في الجامعة وتحرص الجامعات على توظيفة برتبة معيد يكون راتبه 6650 ريال …. وبعد أن يتغرب 8 سنوات ويدرس ويتعب ويعود بالدكتوراة فأن راتبه 12700 ريال….
لاحظ أن هؤلاء هم الأوائل على الجامعات ، وأنت تعرف شروط توظيفهم. بينما لو عمل في بنك بعد البكالريوس أستلم 13000، أو عسكري برتبة وكيل رقيب 14 الف.