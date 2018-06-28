بالفيديو..توضيح من وزير التعليم بشأن ارتفاع معدلات البطالة بين المبعتثين

علي القحطاني (صدى):

نفى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ،أمس الأربعاء، ما يتردد حول ارتفاع معدلات البطالة بين المبتعثين، موضحًا أن عددهم حاليًا أكثر من 76 ألف مبتعث خارج المملكة يدرسون في 19 دولة.

وقال العيسى : ” برامج الوزارة تعمل على توفير العمل والوظائف للمبتعثين ، وأطلقنا قبل 3 سنوات برنامج ” وظيفتك بعثتك ” بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وظائف للمبتعثين قبل الابتعاث، إضافة إلى إنشاء منصة ” سفير” للخريجين وهي توفر قاعدة بيانات لجميع الخريجين بتخصصاتهم وسيرهم الذاتية لإمكانية الوصول للمبتعثين من جميع الجهات الراغبة في التوظيف ” .

وعن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ، قال : ” شهد هذا العام مرحلة تطوير شاملة شملت الاهتمام بنوعية الجامعات ونوعية التخصصات لتتواكب مع احتياجات سوق العمل والتغيرات في الاقتصاد الوطني “.