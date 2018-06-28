الأهرام يواصل صفقاته.. لاعبي الزمالك ينضمان للفريق والبدري مدربا

ماجد محمد(صدى):

واصلت إدارة نادي الأهرام المصري ” الأسيوطي سابقا ” ، عقد صفقات قوية؛ استعدادًا للموسم المقبل.

وكشف الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير عن صفقات النادي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا : ” علي جبر في طريقه لنادي الأهرام ” .

وقال في تغريدة أخرى : ” طارق حامد انضم لصفوف فريق الأهرام والإعلان غدا ” ،لافتًا إلى أن حسام البدري سيتسلم رئاسة نادي الأهرام بعد 3 شهور وفقا للوائح.

وتابع : ” أحمد حسن مشرفاً على كرة القدم في الأهرام وخشبة مديرا للكرة “.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، قام بشراء ” نادي الأهرام ” الأسيوطي سابقَا؛ لينافس به في الدوري المصري، ومن المرتقب أن يدعمه بالعديد من الصفقات الضخمة قبل الموسم المقبل.

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