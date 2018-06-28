تعيين ثمانيني مديرا للأمن الوطني الجزائري يثير التساؤلات

الجزائر(صدى):

أثار تعيين العقيد مصطفى لهبيري، صاحب الـ 80 عامًا في منصب مدير عام الأمن الوطني بالجزائر تساؤلات العديد من المواطنين بالجزائر.

وأعرب عدد من النشطاء عن استياؤهم ؛ لتعيين مسن ثمانيني في مثل هذا المنصب الحساس خلفًا للواء عبد الغني هامل الذي أُقيل الأيام الماضية بشكل مفاجيء.

وتساءل المواطنين عن مدى قدرته على إدارة جهاز حسّاس يُواجه يوميًّا آلاف القضايا، والجرائم، بما فيها الإرهاب، والجرائم العابرة للقارات، إضافة إلى توتّر الوضع الأمني على الحدود مع: ليبيا، وتونس، ومالي، والنيجر، والتشاد.

وفي السياق ذاته دافع وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، عن قرار تعيين العقيد ” لهبيري ” مديرا للأمن الوطني ؛ حيث أشرف أمس الأربعاء، على مراسم تسليم واستلام المهام بين هامل، ولهبيري ، داعيًا ضباط الشرطة وأعوانها إلى تقديم الدعم والعون للمدير الجديد.