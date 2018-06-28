بالفيديو.. كولومبي يساعد صديقة الأصم والأعمى لمعايشة أجواء المونديال
في مواصلة لحصد اللقطات الرائعة والإنسانية بمونديال 2018 بروسيا، ظهر مشجع كولومبي في مشهد إنساني وهو يقدم حل لصديقة الأعمى والأصم لمتابعة المباريات.
ووثق فيديو بثته فضائية ” سكاي نيوز ” ؛ لحظة نجاح المشجع الكولومبي في جعل صديقة يعايش أجواء المباراة وكأنه يرى ويسمع عبر استخدام الأول لإيماءات يديه في ذلك.
واستطاع المشجع الكولومبي أن يسعد صديقة الأصم والأعمى؛ الذي نسى للحظات إعاقته واستمتع بالمباراة مع الأخرين.
مشجع “كولومبي” يساعد صديقه الأصم و الأعمى ، ويجعله يعيش أحداث #كأس_العالم عبر استخدام إيماءات اليد💕 pic.twitter.com/mIQkvX7g6J
— هاشتاق العرب (@TheArabHash) June 27, 2018
ماجد[ عدد التعليقات: 1300 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحانك يارب..شوف كيف يتابع المباراة وكيف يتفاعل معاها بحماس حتى وقت الهدف كأنه شايفه. .الحمدلله لله لك يارب
المر[ عدد التعليقات: 1467 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربي سخر له صديق يساعده الدنيا بخير الحمد لله