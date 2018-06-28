بالفيديو.. كولومبي يساعد صديقة الأصم والأعمى لمعايشة أجواء المونديال

نواف السالم(صدى):

في مواصلة لحصد اللقطات الرائعة والإنسانية بمونديال 2018 بروسيا، ظهر مشجع كولومبي في مشهد إنساني وهو يقدم حل لصديقة الأعمى والأصم لمتابعة المباريات.

ووثق فيديو بثته فضائية ” سكاي نيوز ” ؛ لحظة نجاح المشجع الكولومبي في جعل صديقة يعايش أجواء المباراة وكأنه يرى ويسمع عبر استخدام الأول لإيماءات يديه في ذلك.

واستطاع المشجع الكولومبي أن يسعد صديقة الأصم والأعمى؛ الذي نسى للحظات إعاقته واستمتع بالمباراة مع الأخرين.