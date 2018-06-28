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فيفي عبده تدعم السياحة بشرم الشيخ.. ومتابعون: اهدي وكفاية اللي حصل للمنتخب

فيفي عبده تدعم السياحة بشرم الشيخ.. ومتابعون: اهدي وكفاية اللي حصل للمنتخب
القاهرة(صدى):

نشرت الفنانة المصرية فيفى عبده ، مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهى تركب جملا على شواطئ مدينة شرم الشيخ بعد وصولها مصر قادمة من روسيا بعد دعمها للمنتخب المصرى.

وهاجم المتايعين فيفى عبده وكتبوا مجموعة من التعليقات ، حيث قال احدهم ، ” قعدتى تقول خمسة مواه لحد ما خسروا في روسيا، اهدي بقى وكفاية كده ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1802 ] نشر منذ 3 ساعات

اهدي بقى وكفاية كده

— ًًً..يادافع البلا … ًًً–

ههههههههههههههههههههاااي

[ عدد التعليقات: 29975 ] نشر منذ 24 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه طيب وهي ايش دخلها في الخساره

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