فيفي عبده تدعم السياحة بشرم الشيخ.. ومتابعون: اهدي وكفاية اللي حصل للمنتخب
نشرت الفنانة المصرية فيفى عبده ، مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهى تركب جملا على شواطئ مدينة شرم الشيخ بعد وصولها مصر قادمة من روسيا بعد دعمها للمنتخب المصرى.
وهاجم المتايعين فيفى عبده وكتبوا مجموعة من التعليقات ، حيث قال احدهم ، ” قعدتى تقول خمسة مواه لحد ما خسروا في روسيا، اهدي بقى وكفاية كده ” .
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1802 ] نشر منذ 3 ساعات
اهدي بقى وكفاية كده
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههاااي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29975 ] نشر منذ 24 دقيقة
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