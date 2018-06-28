مشجع صربي يضع ” الإندومي ” على رأسه ساخرًا من نيمار

طلال الغامدي(صدى):

تمكنت عدسة الكاميرا من إلتقاط صورة لأحد المشجعين الصرب، اليوم الأربعاء، في لفتة ساخرة، قام بتفريغ محتوى كيس من الشعرية سريعة التحضير ” إندومي ” ووضعها على رأسه، وذلك في إشارة إلى تشابه المنظر العام مع قصة شعر لاعب المنتخب البرازيلى ونادي ” باريس سان جيرمان ” نيمار جونيور.

جاء ذلك خلال لقاء الجولة الثالثة والأخير بين منتخبي البرازيل و صربيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة، والتي إنتهت بفوز البرازيل بهدفين دون مقابل ليتصدر المجموعة ويتأهل للدور الـ 16 بعد حصده 7 نقاط، بينما ودعت صربيا المونديال بعد حصد 3 نقاط.