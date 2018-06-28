مشجع صربي يضع ” الإندومي ” على رأسه ساخرًا من نيمار
تمكنت عدسة الكاميرا من إلتقاط صورة لأحد المشجعين الصرب، اليوم الأربعاء، في لفتة ساخرة، قام بتفريغ محتوى كيس من الشعرية سريعة التحضير ” إندومي ” ووضعها على رأسه، وذلك في إشارة إلى تشابه المنظر العام مع قصة شعر لاعب المنتخب البرازيلى ونادي ” باريس سان جيرمان ” نيمار جونيور.
جاء ذلك خلال لقاء الجولة الثالثة والأخير بين منتخبي البرازيل و صربيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة، والتي إنتهت بفوز البرازيل بهدفين دون مقابل ليتصدر المجموعة ويتأهل للدور الـ 16 بعد حصده 7 نقاط، بينما ودعت صربيا المونديال بعد حصد 3 نقاط.
طلال[ عدد التعليقات: 1390 ] نشر منذ 36 دقيقة
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عمار سويلم[ عدد التعليقات: 731 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يحميلنا عقولنا ههههههههههههههههههههه
خديجه[ عدد التعليقات: 709 ] نشر منذ 34 دقيقة
ما مخجول من حاله !!!!!!!!!!!