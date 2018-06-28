شاب يقتل شقيقه وعاملا سودانيا بمحافظة الرين
شهدت محافظة الرين، صباح الأربعاء، جريمة قتل بشعة أقبل عليها ثلاثيني.
وفي التفاصيل قام شاب في العقد الثالث من عمره، في ساعات الفجر الأولى من الأربعاء، بقتل شقيقة وعامل سوداني ، شرقي محافظة الرين.
و ترجل الجاني وأطلق أعيرة نارية تجاه حظيرة ماشية تعود للمجني عليه كانت كفيلة بإنهاء حياة شقيقه كما تسببت في مقتل عامل من الجنسية السودانية، وباشرت الجهات الأمنية الحادثة فور وقوعها، وتحفظت على الجاني، وفتحت ملفًا للتحقيق عن الواقعة.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1078 ] نشر منذ 54 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله،،
نسأل الله العفو والعافية..
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1450 ] نشر منذ 45 دقيقة
اللهم احفظنا وتوفنا مسلمين