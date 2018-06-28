شاب يقتل شقيقه وعاملا سودانيا بمحافظة الرين

علي القحطاني (صدى):

شهدت محافظة الرين، صباح الأربعاء، جريمة قتل بشعة أقبل عليها ثلاثيني.

وفي التفاصيل قام شاب في العقد الثالث من عمره، في ساعات الفجر الأولى من الأربعاء، بقتل شقيقة وعامل سوداني ، شرقي محافظة الرين.

و ترجل الجاني وأطلق أعيرة نارية تجاه حظيرة ماشية تعود للمجني عليه كانت كفيلة بإنهاء حياة شقيقه كما تسببت في مقتل عامل من الجنسية السودانية، وباشرت الجهات الأمنية الحادثة فور وقوعها، وتحفظت على الجاني، وفتحت ملفًا للتحقيق عن الواقعة.