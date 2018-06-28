” الصحة ” تحذر من مخاطر التعرض لأشعة الشمس
حذرت وزارة الصحة من أضرار التعرض لأشعة الشمس، ومنها خطورة الإصابة بسرطان الجلد وظهور تجاعيد وتصبغات جلدية ومشاكل بالعين.
وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بطرق الوقاية باستخدام واقي الشمس والبقاء في الظل مابين الساعة الحادية عشر صباحا والثالثة عصرا، وتغطية الرأس بالقبعة أو المظلة الشمسية، وارتداء النظارة الشمسية وارتداء ملابس طويلة تقي من الشمس وأخذ الأحتياج اليومي من السوائل.
طلال[ عدد التعليقات: 1390 ] نشر منذ 3 ساعات
مخاطر_hazards_هازاردز
التعرض لأشعة الشمس_Exposure to sunlight_إكسبوجار تو سان لايت 🌞🌞☀️
طرق الوقاية منها._Methods of prevention_ميثودز أوف بريفينشان
ماجد[ عدد التعليقات: 1300 ] نشر منذ 3 ساعات
والله مافيها الشمس غير العافيه نطلع بعز القايله
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1450 ] نشر منذ 3 ساعات
كلام فاضي…
حمار القايله ما صار مشهور ومضرب للمثل على كل لسان إلا بهجولته تحت الشمس