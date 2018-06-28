” الصحة ” تحذر من مخاطر التعرض لأشعة الشمس

نايف السالم(صدى):

حذرت وزارة الصحة من أضرار التعرض لأشعة الشمس، ومنها خطورة الإصابة بسرطان الجلد وظهور تجاعيد وتصبغات جلدية ومشاكل بالعين.

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بطرق الوقاية باستخدام واقي الشمس والبقاء في الظل مابين الساعة الحادية عشر صباحا والثالثة عصرا، وتغطية الرأس بالقبعة أو المظلة الشمسية، وارتداء النظارة الشمسية وارتداء ملابس طويلة تقي من الشمس وأخذ الأحتياج اليومي من السوائل.