أغلى نسخ فولفو S60 تتكلف 63.990 ألف دولار

ستوكهولم(صدى):

تعتبر فولفو S60 الجديدة من السيارات المميزة التي تستعير تصميمها من فولفو S90 وV60 السابقين عليها, وتأمل الشركة السويدية أن يساعد التصميم الجديد الحاد للسيارة في جذب المشترين لهذه الفئة وأرخص نسخة من السيارة تتكلف 35.800 ألف دولار بمحرك T5 بشاحن توربيني.

ولكن النسخة الأغلى من السيارة وهي S60 Inscription تبدأ من 42.900 ألف دولار بقوة 250 حصان ومحرك T5 ولكن الحصول عليها بمحرك T6 بقوة 316 حصان يرفع السعر الي 47 ألف دولار والخيار الأعلى هو نسخة T8 بلوج ان هايبرد بسعر 55.400 ألف دولار وقوة 400 حصان.

ويتوفر للسيارة خيار لوني وحيد في الاصدار الاعلي هو الاسود ستون قياسياً ولكن الحصول على لون آخر من بين 7 ألوان يزيد سعر السيارة 695 دولار والعجلات 18 بوصة قياسية ولكن الحصول على عجلات 19 بوصة يكلف 800 دولار.

وتتوفر المقصورة بأربع خيارات لونية من الجلد مع توفر جلد نابا بنفس الأربعة الوان مع اضافة 2200 دولار لخاصية التدليك والتبريد ويتوفر مستويين للتجهيز بصورة قياسية هماLinear Lime wood أو Driftwood وتتكلف خاصية التسخين للمقاعد الخلفية أو لعجلة القيادة 750 دولار.

كما أن خيارات مثل نظام صوتي Bowers and Wilkens تضيف 3200 دولار وتبطين السقف الخاص 200 دولار ونسخة S60 Inscription المحملة بكل التجهيزات السابقة سيبلغ سعرها 63.990 ألف دولار أما نسخ R-Desi90 Hgt ],ghv> gn بالتجهيزات الكاملة فتبلغ 60.790 ألف دولار.