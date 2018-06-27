علماء الفلك يتوقعون ارتطام كويكب ضخم بالأرض
أعرب علماء الفلك عن مخاوفهم من احتمال ارتطام كويكب ضخم يبلغ حجمه 3 أضعاف حجم بريطانيا بالأرض.
وأكدت وكالة الفضاء الأميركية “ ناسا ” على أن اقتراب الكويكب لن يشكل خطرا على الأرض، وبأنه لن يرتطم بكوكبنا، مؤكدة بأنه سيظل مرئيا في السماء من الأرض حتى يوم 16 يوليو.
ويذكر أن مساحة الكويكب تبلغ 800 ألف كيلومتر مربع، وهو أكبر بخمسين مرة من النيزك الذي سقط على الأرض، وتسبب في إبادة الديناصورات قبل ملايين السنين وفق ما تقول دراسات وأبحاث.
متابع[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 1 ساعة
الحافظ الله سبحانه .. ريحوا أنفسكم .
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1792 ] نشر منذ 1 ساعة
نسأل الله حسن الخاتمه
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29970 ] نشر منذ 1 ساعة
أستغفر الله
وش معنا يقيسون على بريطانيا
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1450 ] نشر منذ 58 دقيقة
وأعرب العالم الفلكي نجر نيوتن عن استنكاره لتخاريف الغرب…