مهاجم تونس يحرس مرمى المنتخب أمام بنما

ماجد محمد(صدى):

قرر منتخب تونس، اليوم الأربعاء، الدفع بالمهاجم فخر الدين بن يوسف؛ لحراسة مرمى المنتخب غدًا أمام بنما في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالمونديال.

وجاءت تلك الخطوة عقب رفض الفيفا قيام المنتخب التونسي باستدعاء الحارس معز بن شريفية.

وكان الحارس فاروق بن مصطفى أصيب في الركبة لتخسر تونس جهود حارسها الثاني بعد أن خرج حارس المرمى الأول معز حسن من تشكيلة الفريق بسبب إصابته بخلع في الكتف بعد ربع ساعة من الجولة الافتتاحية أمام إنجلترا.

يجدر الإشارة إلى أن مباراة تونس أمام بنما لن تؤثر نتيجتها على الفريقين، حيث تأكد توديعمها للمونديال، ولكن يسعى المنتخب العربي للخروج بنتيجة مشرفة.