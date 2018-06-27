” التجارة والاستثمار ” تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للمواطنين، على مسمى “ مدير التدقيق المالي ” ؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في العاصمة الرياض.

وأوضحت الوزارة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية) ، مع وجود خبرات سابقة.

ولفتت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يونيو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أغسطس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول هنا: