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عمر خربين يعقد قرانه بألمانيا

عمر خربين يعقد قرانه بألمانيا
نواف السالم(صدى):

أعلن لاعب الهلال السوري عمر خربين، اليوم الأربعاء، عن عقد قرانه في ألمانيا.

وقال ” خربين ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، منذ قليل : ” الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.. شكرًا لمن شاركني فرحة زواجي.. وأسأل الله أن يبارك لي ويرزقني الذرية الصالحة.. “.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يومين

مبروك عقيدنا 💙

[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ يومين

ي عمري انا الله يتمم لهم ع خير 💙

[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ يومين

عساه خذ المانيه بس 🤤💙

[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ يومين

عساه خذ المانيه بس 🤤💙

[ عدد التعليقات: 3369 ] نشر منذ يوم واحد

الف مبروك و ربنا يسعدكم و يحفظكم

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