عمر خربين يعقد قرانه بألمانيا

نواف السالم(صدى):

أعلن لاعب الهلال السوري عمر خربين، اليوم الأربعاء، عن عقد قرانه في ألمانيا.

وقال ” خربين ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، منذ قليل : ” الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.. شكرًا لمن شاركني فرحة زواجي.. وأسأل الله أن يبارك لي ويرزقني الذرية الصالحة.. “.