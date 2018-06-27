عمر خربين يعقد قرانه بألمانيا
أعلن لاعب الهلال السوري عمر خربين، اليوم الأربعاء، عن عقد قرانه في ألمانيا.
وقال ” خربين ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، منذ قليل : ” الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.. شكرًا لمن شاركني فرحة زواجي.. وأسأل الله أن يبارك لي ويرزقني الذرية الصالحة.. “.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2426 ] نشر منذ يومين
مبروووك
طلال[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يومين
مبروك عقيدنا 💙
خديجه[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ يومين
ي عمري انا الله يتمم لهم ع خير 💙
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ يومين
عساه خذ المانيه بس 🤤💙
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ يومين
عساه خذ المانيه بس 🤤💙
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3369 ] نشر منذ يوم واحد
الف مبروك و ربنا يسعدكم و يحفظكم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30016 ] نشر منذ يوم واحد
بالتوفيق يا رب