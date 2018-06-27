  • الجمعة 29

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. فيديو صادم لرجل يتحرش بفتاة داخل مصعد بطريقة وحشية

فيديو صادم لرجل يتحرش بفتاة داخل مصعد بطريقة وحشية

فيديو صادم لرجل يتحرش بفتاة داخل مصعد بطريقة وحشية
بكين(صدى):

وثقت كاميرا المراقبة داخل مصعد بأحد المباني في الصين ، لقطات صادمة لرجل تحرش بفتاة بطريقة مروعة .

أظهر مقطع الفيديو ، فتاة تتصفح هاتفها الجوال، وفجأة تحرش بها رجل عندما نزلت امرأة من المصعد، وحاولت الفتاة الدفاع عن نفسها حتى فتح باب المصعد وفر الأخير هاربا من المكان.

للمشاهدة.. هنــــا


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ يومين

طونق بونق مولع…
هذي نتيجه الغاء الحسبه بالصين

[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ يوم واحد

هذا ما هو تحرش ايش بقى ؟

[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ يوم واحد

لاغرابه دامه في الصين ,,

,, ياما شفنا من هاالنوعيه باالصين ,, الله يحمينا ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *