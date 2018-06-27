فيديو صادم لرجل يتحرش بفتاة داخل مصعد بطريقة وحشية

بكين(صدى):

وثقت كاميرا المراقبة داخل مصعد بأحد المباني في الصين ، لقطات صادمة لرجل تحرش بفتاة بطريقة مروعة .

أظهر مقطع الفيديو ، فتاة تتصفح هاتفها الجوال، وفجأة تحرش بها رجل عندما نزلت امرأة من المصعد، وحاولت الفتاة الدفاع عن نفسها حتى فتح باب المصعد وفر الأخير هاربا من المكان.

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