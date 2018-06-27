فيديو صادم لرجل يتحرش بفتاة داخل مصعد بطريقة وحشية
وثقت كاميرا المراقبة داخل مصعد بأحد المباني في الصين ، لقطات صادمة لرجل تحرش بفتاة بطريقة مروعة .
أظهر مقطع الفيديو ، فتاة تتصفح هاتفها الجوال، وفجأة تحرش بها رجل عندما نزلت امرأة من المصعد، وحاولت الفتاة الدفاع عن نفسها حتى فتح باب المصعد وفر الأخير هاربا من المكان.
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نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ يومين
طونق بونق مولع…
هذي نتيجه الغاء الحسبه بالصين
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16866 ] نشر منذ يوم واحد
اعوذ بالله منه
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1815 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ يوم واحد
هذا ما هو تحرش ايش بقى ؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30173 ] نشر منذ يوم واحد
هذا طبق نظرية أنتهاز الفرص
وياتصيب ياتخيب
قايل لكم مليون مره
البنت تحتاج لأسلوب ومراوغه وكلام حلو
أما غير كذا
تتعب😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ يوم واحد
لاغرابه دامه في الصين ,,
,, ياما شفنا من هاالنوعيه باالصين ,, الله يحمينا ,,