الأمم المتحدة : صواريخ الحوثي التي أطلقت على المملكة مغايرة عن المخزون اليمني
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الصواريخ التي أطلقت على المملكة من الحوثيين مصنعة في إيران.
وقالت الأمم المتحدة إن صواريخ الحوثي التي أطلقت على المملكة مغايرة عن المخزون اليمني.
طلال[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يوم واحد
القهر يضربونا عينى عينك..ويقولون السعودية ظالمة وعميله للغرب…..اللهم اهلك كل نابح بشر على وطنى اغلى وطن
ماجد[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ يوم واحد
سال الله ان يطلق عليها على ايران العوصيف والزلازل القوي الي يسوي بها الارض. قول امين ي مسلمين
خديجه[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ يوم واحد
مو شي جديد الله ياخذهم
غندورة[ عدد التعليقات: 10492 ] نشر منذ 13 ساعة
ماجبتوا جديد.
ندري إن الصواريخ من عند شريفة (الجبانة)