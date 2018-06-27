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  3. الأمم المتحدة : صواريخ الحوثي التي أطلقت على المملكة مغايرة عن المخزون اليمني

الأمم المتحدة : صواريخ الحوثي التي أطلقت على المملكة مغايرة عن المخزون اليمني

الأمم المتحدة : صواريخ الحوثي التي أطلقت على المملكة مغايرة عن المخزون اليمني
فهمي محمد(صدى):

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الصواريخ التي أطلقت على المملكة من الحوثيين مصنعة في إيران.

وقالت الأمم المتحدة إن صواريخ الحوثي التي أطلقت على المملكة مغايرة عن المخزون اليمني.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يوم واحد

القهر يضربونا عينى عينك..ويقولون السعودية ظالمة وعميله للغرب…..اللهم اهلك كل نابح بشر على وطنى اغلى وطن

[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ يوم واحد

سال الله ان يطلق عليها على ايران العوصيف والزلازل القوي الي يسوي بها الارض. قول امين ي مسلمين

[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ يوم واحد

مو شي جديد الله ياخذهم

[ عدد التعليقات: 10492 ] نشر منذ 13 ساعة

ماجبتوا جديد.
ندري إن الصواريخ من عند شريفة (الجبانة)

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