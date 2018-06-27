الأمم المتحدة : صواريخ الحوثي التي أطلقت على المملكة مغايرة عن المخزون اليمني

فهمي محمد(صدى):

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الصواريخ التي أطلقت على المملكة من الحوثيين مصنعة في إيران.

وقالت الأمم المتحدة إن صواريخ الحوثي التي أطلقت على المملكة مغايرة عن المخزون اليمني.