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بالفيديو.. أمير مكة المكرمة يؤدي العرضة في حفل ليالي عكاظ

بالفيديو.. أمير مكة المكرمة يؤدي العرضة في حفل ليالي عكاظ
نايف السالم(صدى):

تفاعل أمير مكة المكرمة خالد الفيصل، أثناء حضوره انطلاق حفل ليالي عكاظ اليوم الأربعاء، وقام ليؤدي العرضة بسعادة وفخر.

وانطلقت الليلة عند الساعة التاسعة، ” الدورة الثانية عشرة من سوق عكاظ ” ، في موقع السوق بمحافظة الطائف، وتمتد خلال الفترة من 13 إلى 29 شوال 1439هـ، الموافق 27 يونيه إلى 13 يوليو 2018م.


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17 تعليق

[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يومين

خالد الفيصل و بدر بن عبدالمحسن 😍❤️
الفخامة في أسمى معانيها 👌🏻🇸🇦💚

[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ يومين

يسعد هالزول 😘😍
وراه فيه اجانب وش السالفه وين (السعودة ) ..!

[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ يومين

مين المتوحشه ذي الي ف الصف الأول 🙆🏼 جالسه معهم ؟؟

[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ يومين

انا فداك ياسمو أميرنا المحبوب خالد الفيصل

[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ يومين

يالطيف عالفخامه خالد الفيصل والبدر 😍

[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ يوم واحد

الله يعطيه العافيه ويطول بعمره ياارب

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ يوم واحد

حفظه الله من كل شر أميرنا

[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يوم واحد

مااأجملهم خالد الفيصل والبدر 😍

[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ يوم واحد

ما أحلاهم 😍 😍

[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ يوم واحد

سبحان الله وبحمده والله اكبر عدد قطرات المطر وأوراق الشجر وعدد ما خلق …..

[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ يوم واحد

ابو فيصل هزه الشوق

[ عدد التعليقات: 1804 ] نشر منذ يوم واحد

ال سعود فخر لنا اسئل الله ان يحفظهم

[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ يوم واحد

موفقين ,,

,, حفظهم الله من كل سو ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ يوم واحد

الاجوء بالطائف رائعه وحضور الاميرخالد والامراء الكرام اضاف الجمال والروعه للطائف

[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 23 ساعة

جزاهم الله خير الجزاء

[ عدد التعليقات: 6298 ] نشر منذ 21 ساعة

خالد الفيصل رحل عن أبها فرحل معه الجمال والحيوية والشعر والأدب والابتكار السياحي

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