بالفيديو.. أمير مكة المكرمة يؤدي العرضة في حفل ليالي عكاظ
تفاعل أمير مكة المكرمة خالد الفيصل، أثناء حضوره انطلاق حفل ليالي عكاظ اليوم الأربعاء، وقام ليؤدي العرضة بسعادة وفخر.
وانطلقت الليلة عند الساعة التاسعة، ” الدورة الثانية عشرة من سوق عكاظ ” ، في موقع السوق بمحافظة الطائف، وتمتد خلال الفترة من 13 إلى 29 شوال 1439هـ، الموافق 27 يونيه إلى 13 يوليو 2018م.
عاجل 🔴
خلال انطلاق حفل #ليالي_عكاظ.. أمير #مكة_المكرمة #خالد_الفيصل يتفاعل ويؤدي العرضة. #صهيلنا #سوق_عكاظ pic.twitter.com/U1qnF2RulH
— صهيل (@SaheelKSA) June 27, 2018
طلال[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يومين
خالد الفيصل و بدر بن عبدالمحسن 😍❤️
الفخامة في أسمى معانيها 👌🏻🇸🇦💚
ماجد[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ يومين
يسعد هالزول 😘😍
وراه فيه اجانب وش السالفه وين (السعودة ) ..!
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ يومين
مين المتوحشه ذي الي ف الصف الأول 🙆🏼 جالسه معهم ؟؟
عمار[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ يومين
انا فداك ياسمو أميرنا المحبوب خالد الفيصل
خديجه[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ يومين
يالطيف عالفخامه خالد الفيصل والبدر 😍
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9405 ] نشر منذ يومين
اميررالشعر خالد☺
همس[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ يوم واحد
الله يعطيه العافيه ويطول بعمره ياارب
شمس[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ يوم واحد
حفظه الله من كل شر أميرنا
ملك[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يوم واحد
مااأجملهم خالد الفيصل والبدر 😍
طاهر[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ يوم واحد
ما أحلاهم 😍 😍
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ يوم واحد
سبحان الله وبحمده والله اكبر عدد قطرات المطر وأوراق الشجر وعدد ما خلق …..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ يوم واحد
ابو فيصل هزه الشوق
مغرد[ عدد التعليقات: 1804 ] نشر منذ يوم واحد
ال سعود فخر لنا اسئل الله ان يحفظهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ يوم واحد
موفقين ,,
,, حفظهم الله من كل سو ,, آمين ,,
محمد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ يوم واحد
الاجوء بالطائف رائعه وحضور الاميرخالد والامراء الكرام اضاف الجمال والروعه للطائف
عصي الدمع[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 23 ساعة
جزاهم الله خير الجزاء
الواقع[ عدد التعليقات: 6298 ] نشر منذ 21 ساعة
خالد الفيصل رحل عن أبها فرحل معه الجمال والحيوية والشعر والأدب والابتكار السياحي