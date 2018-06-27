بالفيديو.. أمير مكة المكرمة يؤدي العرضة في حفل ليالي عكاظ

نايف السالم(صدى):

تفاعل أمير مكة المكرمة خالد الفيصل، أثناء حضوره انطلاق حفل ليالي عكاظ اليوم الأربعاء، وقام ليؤدي العرضة بسعادة وفخر.

وانطلقت الليلة عند الساعة التاسعة، ” الدورة الثانية عشرة من سوق عكاظ ” ، في موقع السوق بمحافظة الطائف، وتمتد خلال الفترة من 13 إلى 29 شوال 1439هـ، الموافق 27 يونيه إلى 13 يوليو 2018م.