بالصور.. إغلاق مطاعم لمخالفتها السلامة الصحية بجازان

تركي السالم(صدى):

أقفلت فرق صحة البيئة ببلدية مدينة جازان، اليوم الأربعاء، أحد المطاعم الشهيرة بعد اكتشاف وجود 45 كيلوجرام من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، نتيجة سوء الحفظ وتمت مصادرتها وإتلافها وفق الأنظمة كما تم تسجيل عدد من المخالفات للشهادات الصحية للعاملين.

‏تواصل ” بلدية المضايا ” بجازان، حملات الرقابة الصحية مع بداية الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك ضمن برنامج ” غذاؤكم أمانة ” ، وجرى خلالها إغلاق عدد 3 من المطاعم المخالفة ومصادرة مواد غذائية محضرة من اليوم السابق، ومواد غذائية منتهية الصلاحية وتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقهم.

‏ ومن جانبها كثفت ” بلدية العارضة ” أعمال الرقابة الصحية وصادرت بضائع تالفة، ومواد غذائية منتهية وبسطات عشوائية، وأغلقت عددًا من المحلات التجارية المخالفة وطبقت بحقهم لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.