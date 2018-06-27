” العليان ” : وظائف إدارية شاغرة للجنسين بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركة ” العليان ” المالية ، اليوم الأربعاء ، عن توفير وظائف إدارية للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات ؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من 27 يونيو ومستمر حتى 27 سبتمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة تحت مسمى ” محلل مالي : درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ومشرف الحسابات: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

ونوهت ” الشركة ” ، أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط : هنــــا..