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” العليان ” : وظائف إدارية شاغرة للجنسين بالرياض

” العليان ” : وظائف إدارية شاغرة للجنسين بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركة ” العليان ” المالية ، اليوم الأربعاء ، عن توفير وظائف إدارية للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات ؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من 27 يونيو ومستمر حتى 27 سبتمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة تحت مسمى ” محلل مالي : درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ومشرف الحسابات: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

ونوهت ” الشركة ” ، أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط : هنــــا..


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يومين

الله يوفق الجميع ياارب

[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 17 ساعة

العليان للسيارت نصابين نهابين ، عصابه تاكل الآكو والماكو ..

,, من واقع تجربه ..

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