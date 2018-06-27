خادم الحرمين يجري اتصال هاتفيًا بالأمير خالد الفيصل وسلطان بن سلمان

نايف السالم(صدى):

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، اتصال هاتفيا بالأمير خالد الفيصل والأمير سلطان بن سلمان أثناء إنطلاق حفل سوق عكاظ.

وانطلقت الليلة عند الساعة التاسعة، ” الدورة الثانية عشرة من سوق عكاظ ” ، في موقع السوق بمحافظة الطائف، وتمتد خلال الفترة من 13 إلى 29 شوال 1439هـ، الموافق 27 يونيه إلى 13 يوليو 2018م.

وسيشهد حفل الافتتاح الليلة عدداً من العروض المسرحية والثقافية، تتضمن فقرات منوعة ومميزة في المسرح الرئيسي للسوق.