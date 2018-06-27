شين تايونغ : فكرت باستخدام أخطاء الألمان للفوز عليهم

طلال الغامدي(صدى):

علق ” شين تايون ” المدير الفني للمنتخب الكوري، اليوم الأربعاء، على هزيمة الألمان بهدفين دون مقابل في مباراة اليوم، قائلًا ” منتخب ألمانيا هو حامل اللقب والرقم 1 في تصنيف الفيفا، لذا فكرت بالأخطاء التي قد يرتكبونها، هم شعروا بأن بإمكانهم هزيمتنا، مثلما يعتقد الجميع، ولذلك فكرت بإستخدام ذلك بطريقة معاكسة، وها نحن تغلبنا عليهم “.

وأضاف ” تايون ” ، ” أحظى بشعور عظيم لأننا فزنا، ولكنني محبط قليلًا للخروج لذا مشاعري متناقضة الآن، بالأمس قلنا أن فرصتنا للتأهل هي 1%، وأخبرت لاعبيني بأنها الفرصة الأخيرة وعلينا أن نقاتل حتى النهاية ” .

وتمكن المنتخب الكوري من الفوز على نظيره الألماني في المواجهة الثالثة والأخير بمنافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم روسيا 2018، بعد إحراز كلًا من اللاعب ” كيم يونغ غون ” و اللاعب ” سيو هيونغ مين” هدفين فى الوقت بدل من الضائع بنهاية اللقاء.