المواطنون يوجهون رسائل للإعلام عقب أزمة مذيعة الرياض الغير محتشمة

عادل الحربي(صدى):

شهدت الرياض في اليومين الماضيين أزمة تسببت بها إحدى المذيعات التي خرجت لإعداد تقرير تلفزيوني بشأن قيادة المرأة بالمملكة وهي ترتدي ملابس غير محتشمة.

وفي هذا الصدد، أقبل المواطنون على منصة ” تويتر ” التي تيعد بمثابة نافذة لهم للتعبير عن رأيهم ورغباتهم؛ حيث وجه المواطنون عدة رسائل إلى الإعلام على خلفية أزمة المذيعة الغير محتشمة وذلك عبر تدشين وسم ” مانحتاجه من الإعلام “.

وطالب المواطنون الإعلام بأن يمثل بلادنا ويشبه أخلاقنا ، لافتين إلى دور الإعلام في المجتمع، وأهمية أن يحافظ على عادات وتقاليد المجتمع السعودي.

وقال أحد المغردين: ” شفافيه ووضوح بدون المساس ب تعاليم الشريعه وبدون استفزاز واعتبار ان المتلقي جاهل “.

وأضاف أخر : ” نحتاج إعلام يمثل هويتنا الإسلاميه يعتز بالدين وأهله ويؤيد عادتنا وتقاليدنا المقتبسه من الكتاب والسنه يحيي القلوب من الغفله والزيغ يحيي الغيره على الدين وعلى محارم الله ومراقبة الله في السر والعلن “.

وغرد أخر : ” نحتاج إعلام يمثل بلادنا التي إختارت كتاب الله وسنة رسوله دستوراً ومنهجاً نحتاج إعلام يستحضر وجود الحرمين الشريفين ويحترم قدسيتها نحتاج إعلام يشبه أخلاقنا وقيّمنا نحتاج إعلام يحترم ثوابتنا ومكانة بلادنا، نحتاج إعلام يحترم تاريخنا وحضارتنا “.

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