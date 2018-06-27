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تنفيذ التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية صباح غد الخميس

تنفيذ التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية صباح غد الخميس
محمد السعران(صدى):

يرعى معالي مدير عام حرس الحدود رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية الفريق/عواد بن عيد البلوي، صباح يوم غدٍ الخميس ١٤ شوال ١٤٣٩هـ الموافق ٢٨ يونيو ٢٠١٨م .

وبحضور مندوبي الجهات الحكومية وغير الحكومية الـ ( ٢٩ ) الأعضاء في اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية ، انطلاق التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية ، بحث وإنقاذ ( ١/ ٣٩ ) في المياه السعودية المقابلة لمسؤوليات قطاع حرس الحدود بينبع في منطقة المدينة المنورة.


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