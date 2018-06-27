” البنك الإسلامي ” : وظائف إدارية شاغرة بجدة
كشف البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الأربعاء، عن توفير عدد من الوظائف الإدارية، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.
وأوضح ” البنك ” أن التقديم مستمر حتى 20 يوليو القادم، والوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” أخصائي أول إدارة المعرفة للتنمية، و أخصائي تصميم تعليمي : درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الإدارة، والدراسات الاجتماعية، وإدارة المعرفة، وإدارة الأعمال، وإدارة نظم المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة، وأخصائي الإدارة العالمية لتمكين الشباب: درجة الماجستير في تخصصات: ( العلوم الاجتماعية، دراسات التنمية، التنمية الدولية، تنمية الشباب ) ، أو المجالات ذات الصلة.
وأشار ” البنك “، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط : هنــــا..
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