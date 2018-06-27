” البنك الإسلامي ” : وظائف إدارية شاغرة بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الأربعاء، عن توفير عدد من الوظائف الإدارية، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

وأوضح ” البنك ” أن التقديم مستمر حتى 20 يوليو القادم، والوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” أخصائي أول إدارة المعرفة للتنمية، و أخصائي تصميم تعليمي : درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الإدارة، والدراسات الاجتماعية، وإدارة المعرفة، وإدارة الأعمال، وإدارة نظم المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة، وأخصائي الإدارة العالمية لتمكين الشباب: درجة الماجستير في تخصصات: ( العلوم الاجتماعية، دراسات التنمية، التنمية الدولية، تنمية الشباب ) ، أو المجالات ذات الصلة.

وأشار ” البنك “، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط : هنــــا..