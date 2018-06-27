خيسوس يرفض احتراف سالم الدوسري
سيدو أن أداء اللاعب سالم الدوسري في مونديال روسيا، جعل مدرب الهلال جورجي خيسوس يحسم مصيرة في صفوف الزعيم.
وكشفت مصادر إن ” خيسوس ” طلب من إدارة الهلال إعادة اللاعب سالم الدوسري و عدم قبول اي عروض مقدمة له.
يجدر الإشارة إلى أن الدوسري قدم أداء مميز ولافت في إطار الـ 3 جولات الأولى من دور المجموعات بمونديال روسيا على الرغم من توديع الأخضر لكأس العالم .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49215 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ,,,
يانصر معاك للأبد 💛[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب وعرض ليفربول ههههههههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه
صدق سنااااااااافر
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2417 ] نشر منذ 21 دقيقة
اعتقد راح يحترف مو بكيفه