  • الأربعاء 27

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. خيسوس يرفض احتراف سالم الدوسري

خيسوس يرفض احتراف سالم الدوسري

خيسوس يرفض احتراف سالم الدوسري
نواف السالم(صدى):

سيدو أن أداء اللاعب سالم الدوسري في مونديال روسيا، جعل مدرب الهلال جورجي خيسوس يحسم مصيرة في صفوف الزعيم.

وكشفت مصادر إن ” خيسوس ” طلب من إدارة الهلال إعادة اللاعب سالم الدوسري و عدم قبول اي عروض مقدمة له.

يجدر الإشارة إلى أن الدوسري قدم أداء مميز ولافت في إطار الـ 3 جولات الأولى من دور المجموعات بمونديال روسيا على الرغم من توديع الأخضر لكأس العالم .


الوسوم:,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب وعرض ليفربول ههههههههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه

صدق سنااااااااافر

[ عدد التعليقات: 2417 ] نشر منذ 21 دقيقة

اعتقد راح يحترف مو بكيفه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *