خيسوس يرفض احتراف سالم الدوسري

نواف السالم(صدى):

سيدو أن أداء اللاعب سالم الدوسري في مونديال روسيا، جعل مدرب الهلال جورجي خيسوس يحسم مصيرة في صفوف الزعيم.

وكشفت مصادر إن ” خيسوس ” طلب من إدارة الهلال إعادة اللاعب سالم الدوسري و عدم قبول اي عروض مقدمة له.

يجدر الإشارة إلى أن الدوسري قدم أداء مميز ولافت في إطار الـ 3 جولات الأولى من دور المجموعات بمونديال روسيا على الرغم من توديع الأخضر لكأس العالم .