خطوات بسيطة وسهلة لتكثيف الحواجب

متابعات(صدى):

مشاكل الجمال لا تنتهي بالنسبة إلى المرأة، ففي غالب الأحيان بعض التفاصيل الصغيرة يمكن ان تؤثر على إطلالتك، وخصوصاً ملامح الوجه. وفي هذا الموضوع، تعرّفي معنا على مجموعة أفكار لتكثيف الحواجب.

بضع أفكار لتكثيف الحواجب بطرق طبيعياً

– من بين أبرز الطرق التي يمكنك إعتمادها للحصول على حواجب كثيفة، يمكنك اللجوء إلى استعمال زيت الخروع الذي يحتوي على الكثير من الفيتامينات التي تساعد على نمو الشعر بطريقة طبيعية وصحية، لذا كل ما عليك فعله هو دهن الحواجب بالقليل من هذا الزيت وتركه لمدة 10 دقائق لتتشربه البشرة، ومن ثم غسل المنكقة بالماء البارد.

– إليك طريقة أخرى لتكثيف الحواجب، وهي تعتمد على استعمال زيت الزيتون الغني بالفيتامين E الذي يعتبر من العناصر المساعدة على تكثيف الشعر وتنميته. وفي هذا الإطار، يكفي أن تدهني حاجبيك بالقليل من زيت الزيتون بعد تسخينه على النار الخفيفة لمدة 5 دقائق، وتركه مدة نصف ساعة، قبل غسل الحاجبين بالماء الفاتر.

– أيضاً هناك طريقة أخرى يمكنك اتباعها للحصول على حواجب كثيفة، وهو استعمال بياض البيض الذي يعمل بفضل ما يحويه من البروتينات على تعزيز نمو الشعر خصوصاً الحواجب، لذا إدهني حواجبك بالقليل من بياض بيضة واحدة بواسطة قطنة صغيرة، مع التدليك البسيط لمدة 5 دقائق، واتركيه على الحواجب لمدة 20 دقيقة، ومن ثم قومي بغسله بالماء الفاتر. إعتمدي هذه الطريقة مرتين في الأسبوع لتحصلي على النتيجة المرجوة.

– ترطيب الحواجب من الأفكار المساعدة في الحصول على حواجب كثيفة، حيث يمكنك أن تستعيني بالفازلين للحفاظ على ترطيبها بشكل مستمر، من خلال وضعه يومياً في الصباح الباكر وتركه يجف وتتشربه البشرة. كما أن شرب كميات كبيرة من الماء يساعد على الحفاظ على ترطيب الحواجب، إذ الرطوبة تمنح الشعر البقعة الخصبة للنمو.