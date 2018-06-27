مواطنة تعبر بسيارتها الخاصة الحدود السعودية الأردنية

نايف السالم(صدى):

تمكنت المواطنة جواهر الرويلي، عبور الحدود السعودية الأردنية بسيارتها الخاصة، متجهة للعاصمة الأردنية عمّان، بعد قرار قيادة المرأة للسيارة.

وقالت مصادر إعلامية، إن المواطنة لقيت استقبال حافل من الجمارك الأردنية وسهلوا لها إجراءات دخولها متمنين لها إقامة طيبة في بلدها الثاني الأردن، مشيرة إلى أنها طالبة ماجستير بالجامعة الأردنية.