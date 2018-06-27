مواطنة تعبر بسيارتها الخاصة الحدود السعودية الأردنية
تمكنت المواطنة جواهر الرويلي، عبور الحدود السعودية الأردنية بسيارتها الخاصة، متجهة للعاصمة الأردنية عمّان، بعد قرار قيادة المرأة للسيارة.
وقالت مصادر إعلامية، إن المواطنة لقيت استقبال حافل من الجمارك الأردنية وسهلوا لها إجراءات دخولها متمنين لها إقامة طيبة في بلدها الثاني الأردن، مشيرة إلى أنها طالبة ماجستير بالجامعة الأردنية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49215 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقه خير ياراعية العليا ,,
الشاعر[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 1 ساعة
استقبال حافل
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابن البلد[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 22 دقيقة
انتبهي لايسرقونك الله يحفظك
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29963 ] نشر منذ 18 دقيقة
طيب طيب