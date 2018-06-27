بالصور..مقتل وإصابة 15 من بينهم أطفال في مجزرة جديدة للحوثي بالحديدة
تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية، انتهاكاتها لحقوق الشعب اليمني، وتستمر في توجيه الضربات للمدنين وقتلهم.
وفي مجزرة جديدة للمليشيات الإرهابية، سقط ما يقرب من 15 قتيل ومصاب من بينهم أطفال ، في حي ” الربصا “.
وكشفت مصادر يمنية ، عن قيام الحوثيين بقصف حارة الجعبلي بحي الربصا في الحديدة قرب المطار بعدد من القذائف، في مجزرة جديدة لها راح ضحيتها الأبرياء من المدنيين.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2426 ] نشر منذ يومين
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ يومين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, رحمهم الله واحسن عزاء ذويهم .. آمين ,,
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,