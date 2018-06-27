بالصور..مقتل وإصابة 15 من بينهم أطفال في مجزرة جديدة للحوثي بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية، انتهاكاتها لحقوق الشعب اليمني، وتستمر في توجيه الضربات للمدنين وقتلهم.

وفي مجزرة جديدة للمليشيات الإرهابية، سقط ما يقرب من 15 قتيل ومصاب من بينهم أطفال ، في حي ” الربصا “.

وكشفت مصادر يمنية ، عن قيام الحوثيين بقصف حارة الجعبلي بحي الربصا في الحديدة قرب المطار بعدد من القذائف، في مجزرة جديدة لها راح ضحيتها الأبرياء من المدنيين.