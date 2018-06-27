المعهد الصناعي بالباحة يحدد ” الأحد ” موعداً لبدء تلقي طلبات القبول

الباحة(صدى):

يبدأ المعهد الصناعي الثانوي بمنطقة الباحة بإستقبال طلبات المتقدمين للقبول للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1439-1440هـ، يوم الأحد المقبل.

وأوضح عميد الكلية والمشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة مرعي بن سعد القرني أن شروط القبول تشمل الحصول على شهادة الكفاءة المتوسطة أو شهادة إتمام الصف الأول أو الثاني ثانوي، مؤكداً أن المتقدم سينال على مميزات وحوافز , ومنها يحصل المتدرب المتخرج على دبلوم المعهد الصناعي الثانوي المطور, والدبلوم مصنف من قبل وزارة الخدمة المدنية على المرتبة الخامسة, كما يصرف للمتدرب مكافأه شهرية مقدارها 800 ريال, مبيناً أن الأولوية في مواصلة الدراسة بالكليات التقنية مع إمكانية الحصول على شهادة البكالوريوس وإكمال الدراسات العليا.

من جهته أشار مدير العلاقات العامة بالكلية والمعهد الصناعي الثانوي بالباحة عبدالله بن علي دخيخ، أن استقبال طلبات المتقدمين للقبول للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1439-1440هـ ، سيكون عبر بوابة القبول الموحد حتى تاريخ 1439/11/6هـ.