يواخيم لوف: هدف كوريا الأول قتلنا ولم نستحق عبور دور المجموعات

طلال الغامدي(صدى):

صرح المدير الفني للمنتخب الألماني ” يواخيم لوف ” ، اليوم الأربعاء، قائلًا ” لم نكن نستحق عبور دور المجموعات” ، وأنا أعيش حالة من الصدمة في الوقت الحالي، أحتاج بضعة ساعات فعليًا للتفكير بهدوء ” .

وأضاف ” لوف ” ، ” كنا نعلم أن كوريا ستعتمد على الهجمات المرتدة، ذلك لم يكن مفاجئًا. لو سجلنا الهدف الأول لإختلفت مجريات المباراة ” ، فالهدف الأول لكوريا قتلنا نفسيًا ”

وأكمل ” لوف ” ، أنه يصعب إيجاد تفسير مقنع لما حدث، وتهانينا للمنتخبين المتأهلين، نحن لم نستحق أن نكون أبطالًا للعالم مرة أخرى ولم نستحق عبور دور المجموعات، فبعض اللاعبين مثل مسعود أوزيل لم يظهروا ما يملكونه من قدرات وأنا أتحمل مسؤولية ذلك ” .

وجاء ذلك عقب الهزيمة التي تلقاها منتخب بلاده، وخروجه من مونديال روسيا 2018 بعد فوز منتخب كوريا الجنوبية بهدفين دون مقابل فى المباراة التي جمعتهم بملعب ” كازان أرينا ” ضمن إطار الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة مجموعات كأس العالم روسيا 2018.