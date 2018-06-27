بعد قبلات بناته.. ميليغان يخرج من المونديال منتصرًا رغم هزيمة استراليا
ما بين مشاعر الحزن والفرح انقضى 13 يومًا على مونديال روسيا الذي انطلق 14 يونيو الجاري.
شهد المونديال في الأيام الماضية العديد من المشاعر المختلطة، بين اللاعبين في المنتخبات المختلفة، خاصة مع اقتراب انتهاء دور المجموعات وحسم مصير المنتخبات.
ووثق المونديال على مدار الأيام الماضية العديد من اللقطات الإنسانية الرائعة للاعبين .
وفي لقطة جديدة حصل عليها المصورين أمس في مباراة استراليا وبيرو؛ ظهر لاعب الأهلي الاسترالي مارك ميليغان عقب المباراة وخروج منتخب بلاده من المونديال وهو يشعر بالحزن الشديد .
وبمجرد انتهاء المباراة جلس اللاعب الاسترالي على أرض الملعب ، وبعد لحظات اقترب منه بناته الثلاث في لقطة أثارت إعجاب العديد ؛ حيث بدأن في مواساة والدهن الذي يبكي بعد خروجه من البطولة، وفي النهاية خرج ميليغان من هذا المشهد منتصرًا رغم الهزيمة.
طلال[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يومين
خساره ان نفقد لاعب مثله في الاهلي
ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل
ماجد[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ يومين
والله الاهلاويين 💚 فرطوا فيه !!!
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ يومين
فرط فيك الاهلي والله 💔
خديجه[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ يومين
انا لو ذولي عيالي والله ما احزن
عمار[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ يومين
الفرق المنافسه تاخذ لاعبين اجانب على 5 مليون يورو واكثر بعد وانت على هذا الشايب لاعب اشوفه عادي حتى بن عمر مع صفقات الانديه الكبيره يعتبر اقل من الطموح . لابد يكون الطموح عالي عند الاداره تحياتي …
همس[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ يومين
بالعقل يعني يتوقع منتخبه يوصل النهائي !