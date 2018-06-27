بعد قبلات بناته.. ميليغان يخرج من المونديال منتصرًا رغم هزيمة استراليا

ماجد محمد(صدى):

ما بين مشاعر الحزن والفرح انقضى 13 يومًا على مونديال روسيا الذي انطلق 14 يونيو الجاري.

شهد المونديال في الأيام الماضية العديد من المشاعر المختلطة، بين اللاعبين في المنتخبات المختلفة، خاصة مع اقتراب انتهاء دور المجموعات وحسم مصير المنتخبات.

ووثق المونديال على مدار الأيام الماضية العديد من اللقطات الإنسانية الرائعة للاعبين .

وفي لقطة جديدة حصل عليها المصورين أمس في مباراة استراليا وبيرو؛ ظهر لاعب الأهلي الاسترالي مارك ميليغان عقب المباراة وخروج منتخب بلاده من المونديال وهو يشعر بالحزن الشديد .

وبمجرد انتهاء المباراة جلس اللاعب الاسترالي على أرض الملعب ، وبعد لحظات اقترب منه بناته الثلاث في لقطة أثارت إعجاب العديد ؛ حيث بدأن في مواساة والدهن الذي يبكي بعد خروجه من البطولة، وفي النهاية خرج ميليغان من هذا المشهد منتصرًا رغم الهزيمة.