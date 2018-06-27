وفاة 4 مقيمين إثر حادث مروري على طريق البطحاء سلوى

محمود البلوي(صدى):

لقى 4 مقيمين من الجنسية العربية ثلاثة مصريين وسوداني، مصرعهم فيما أصيب مواطن، إثر حادث مروري وقع بين سيارتي يارس وجيب على امتداد طريق البطحاء سلوى الذي يربط المملكة بدولة الإمارات.

وقال علي عويس، مفوض السفارة المصرية بالأحساء، أن الحادث وقع لمجموعة من العاملين بشركة خاصة تعمل بمشروع المسار السريع بمنفذ جمرك البطحاء، مؤكدًا أن السفارة المصرية تابعت الحادث وجاري إنهاء أوراق ترحيل جثامين المتوفين إلى مصر.