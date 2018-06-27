مراكز ” عبور ” تعلن عن وظائف شاغرة للنساء بجازان

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “ عبور ” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة- عن حاجتها لموظفين؛ لشغل وظائف إدارية شاغرة للنساء.

وجاءت الوظائف على مسمى “ موظفة شؤون موظفين ” ؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة جازان.

وأبرزت المجموعة أن الشروط المطلوبة هي:

– درجة البكالوريوس في تخصصات: (خدمة اجتماعية، أو إدارة أعمال، أو لغة إنجليزية).

– إجادة استخدام الحاسب.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– يفضّل من لديها خبرة.

– تحمل ضغوطات العمل.

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