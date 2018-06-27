مراكز ” عبور ” تعلن عن وظائف شاغرة للنساء بجازان
كشفت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “ عبور ” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة- عن حاجتها لموظفين؛ لشغل وظائف إدارية شاغرة للنساء.
وجاءت الوظائف على مسمى “ موظفة شؤون موظفين ” ؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة جازان.
وأبرزت المجموعة أن الشروط المطلوبة هي:
– درجة البكالوريوس في تخصصات: (خدمة اجتماعية، أو إدارة أعمال، أو لغة إنجليزية).
– إجادة استخدام الحاسب.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– يفضّل من لديها خبرة.
– تحمل ضغوطات العمل.
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طلال[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يومين
الله يوفق الجميع ياااارب